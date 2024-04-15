علامات الأبراج الأكثر قساوة فهل أنتِ منهم

نظرًا لأننا نعتقد أن علامة النجمة تؤثر على شخصيتنا، لذلك وفقًا لـعلم الفلك فإن هناك بعض علامات الأبراج الأكثر قسوة على الإطلاق، وإذا لم تسير الأمور في طريقها الصحيح فسوف يفعلون أي شيء لإيذاء الآخرين، السلوك القاسي والوحشي لن يؤدي إلا إلى تدمير حياة الآخرين، ومع ذلك هناك أشخاص لا يستطيعون التحكم في سلوكهم هذا، هل تساءلت ما الذي يجعلهم يتصرفون بهذه القسوة، أفضل طريقة للتعرف على شخصية الشخص هي من خلال اكتشاف علامة البروج الخاصة به. العلامة الفلكية للمرء هي مرآة لشخصيته، نناقش القسوة كعنصر من عناصر سلوكنا.

من هي الأبراج الأكثر قسوة

برج العقرب

يمثل برج العقرب المخلوق السام الذي لن يتردد في لدغ شخص ما إذا شعر بذلك. هذه العلامة شريرة للغاية وماكرة. يمكنهم إنشاء أكثر الخطط تعقيدًا لتدمير شخص ما باستخدام خلسة شديدة.

برج الأسد

سيفعلون أي شيء لجذب الانتباه الذي يريدونه. يمكن لعقلهم الخبيث أن يفكر في عدة طرق للعب البغيض ورمي خصومهم في الوحل، بطريقة مدمرة للغاية، لن تفقد برج الأسد أي فرصة لتصبح مشهورة، حتى لو كان ذلك يعني أن عليهم قتل شخص ما.

برج العذراء

يستخدم برج العذراء مهارات التحليل النقدي الخاصة بهم لاستخدامها عندما يتعين عليهم تطوير خطط شريرة من أجل إخماد الآخرين. هم ذو وجهان وسطحيين للغاية. سوف يجعلونك تصدق أنهم جيدون حقًا، بينما يخططون لشيء آخر.

برج الحمل

لديهم شخصية نارية، لتبدأ هم بطبيعة الحال دفاعيون للغاية إذا تحدث أحدهم ضدهم ولن يسمح لأي شخص بالمرور عليهم. يكره الحمل ذلك عندما يسرق شخص ما الأضواء بغض النظر عن مدى قدرته على ذلك من برج الحمل. سوف يبتكرون أفضل خطة تشهير لتوجيه خصمهم.

برج الثور

يولد الثور عنيد وغير مراعي. لا ينبغي الاستخفاف بهم. يعتبر مواليد الثور عقولًا إجرامية عظيمة لا يخافون من تجربة التكتيكات الأكثر خطورة التي لا يمكن أن تكون ضارة فقط للشخص الآخر ولكن أيضًا لثور. لكن هذه العلامة لا تهتم كثيرًا حقًا، حتى يصوغوا الخطة الأكثر شراً هناك.

برج الجدي

إنها باردة وشريرة وحسابية للغاية سيعرفون على الفور، إذا كان هناك خطأ ما أو إذا كانوا في خطر. لن يضربوا بالضرورة أولاً، لكن إذا كانت المشكلة خطيرة للغاية، فسوف تمحو تمامًا وجود الشخص عن الأرض. إنهم شريرون وخطيرون.

برج الدلو

إنهم هادئون ومريحون ومبدعون، ولكن إذا غضبوا فإن جانبهم الشرير يهدد بشدة. يمكن لحالتهم الذهنية المقلقة أن تطور أكثر الخطط شراً، والتي للأسف تم تعزيزها بعقلهم الإبداعي. لن يرتاحوا حتى ينتقموا.

برج الجوزاء

برج الجوزاء هم أشخاص يحبون المرح ويفضلون أن يكونوا حول الناس. حياتهم الاجتماعية إلى حد كبير كلها لامعة وبراقة، لن يفكروا حتى في إيذاء شخص ما. ومع ذلك إذا حاول أي شخص إيذاءهم، فلن يمانع Geminis في لعب بعض الألعاب الشريرة لتعليمهم درسًا.

برج سرطان

برج السرطان حساسون ومتعاطفون ومدافعون عن السلام. إنهم الأشخاص الذين سيخبرونك عن وضع خطة شريرة لأنها ليست موطنهم. ولكن إذا تم إلقاؤهم في مكان صعب، فسيختارون القتال بخطة خطيرة لا يمكن لأحد أن يتوقعها، قادمة من السرطان.

برج القوس

إنهم أناس سعداء لا يحلمون إلا بالمغامرات والأشياء الحالمة. يحب الجميع أن يكونوا بالقرب من برج القوس لأنهم من أفضل الأشخاص الذين يمكنك الاسترخاء معهم. لكن يمكن أن تكون أيضًا مسيطرة، مما يشير إلى سلوك شرير طفيف.

برج الحوت

يحاول الحوت تجنب كل سلبية من حياتهم. يؤمنون بالسلام الروحي ولا يفضلون بأي شكل من الأشكال وضع خطط سيد شريرة. من المحتمل أن يكون برج الحوت أجمل علامة زودياك ستلتقي بها على الإطلاق. ولكن حذار. لن يترددوا في أن يكونوا وقحين إذا جرح أحدهم مشاعرهم.

برج الميزان

يتبعون قاعدة التوازن في جميع جوانب الحياة. لذلك بالكاد ستجد الميزان خطيرًا أو شريرًا. سوف يغفرون للناس إذا فعلوا شيئًا حقيرًا، لكن في مرحلة ما، إذا سارت الأمور في مكانهم، فإن الميزان سيقضي عليهم عاطفياً. سيبدون هادئين ومركبين، ولكن بمجرد أن تغادر الكلمات أفواههم، ستخيف الشخص بعيدًا مدى الحياة.

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