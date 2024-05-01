توقعات الأبراج الأسبوع الأول من مايو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ لك الفلك هذا الأسبوع؟ ما هي توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة؟ تابع قراءة السطور التالية.

الحمل: يوم يكلل مساعيك بالنجاح، وخاصة إجتماعياً ، حيث تلتقي وجوه جديدة تترك لديها إنطباعاً جيداً، فاليوم لإهتمامات متنوعة وعلاقات نشيطة، فأنت تتفاعل مع محيطك بلقاءات و استضافة أصدقاء أو عائلة.

الثور: تضطرب أحوالك عامة وتشعر بعدم إستقرار داخلي يجعلك متوترا وسريع التأثر بالأحداث التي تعيشها ، فأعمل على تهدئة مزاجك ما أمكن، واحذر الردود القاسية مع الآخرين.

الجوزاء: يومك إيجابي ويزيح عن كاهلك بعض الضغوط فتشعر بإنفراج وحلحلة لبعض التعقيدات السابقة، مصحوباً بتأييد ومساعدة من حولك، فاليوم للمصالحات.

السرطان : إستفيد اليوم من علاقاتك الطيبة وحاول البحث عمن يدعمك ويعزز خياراتك ، فاليوم تخطط لما هو قادم وتضع لأعمالك رؤية جديدة.

الأسد : قد يكون نفورك ممن حولك اليوم سبباً لخلاف قد ينشأ ، فتعاني من صعوبة تفاهم وإيصال ما تريده بلباقة ، كونك تناقش أمورك بحدة وعناد وخاصة مع العائلة.

العذراء: لا تبدد وقتك وجهدك اليوم بتفاصيل وجدالات ثانوية تعيق سير أعمالك وتفاهمك مع المتعاونين معك، فاليوم أنت تحتاج المساعدة فحاول تمرير بعض الأمور ولاتقف عندها، لصالح إنجاز الواجبات المطلوبة.

الميزان : يومك جيد لتلقى المساندة اللازمة والمحبة ممن حولك، فأنت تتوافق وتنسجم وتكسب التأييد والتفهم، فلاتتردد بالبوح ، فاليوم للتعويض المعنوي، والأخبار السارة.

العقرب: حاول اليوم أن تتأقلم مع رغبات وظروف محيطك ، فلا تتوقع أن تسير الأمور كما ترغب، لذا تمسك بالمرونة وإقبل بماهو واقع، فاليوم إنشغالاتك وهمومك ذات طابع عائلي وشخصي.

القوس: يومك إيجابي ومبشر بزوال مشكلة أقلقتك بالسابق ، فإتصالك بالآخرين ناجح ، وإهتمامك بمحيطك الشخصي والعائلي ملفت ، فاليوم تقدم أفضل ما لديك، وربما يكون للعواطف الحضور الأقوى بتصرفاتك وكلامك.

الجدي: حواراتك اليوم مفيدة وخاصة إذا ناقشت أمورك المالية وطالبت بمستحقات قديمة لك، فأنت تحتاج لتنظيم وضبط أحوالك وميزانيتك كونك تواجه بعض المصاريف والمطالب العائلية.

الدلو: تطل اليوم على آفاق جديدة ، فأنت تحاول فتح باب للمستقبل عبر لقاء مع شخص مهم تصادفه ، أو فرصة تتاح لك وربما أخبار جيدة تصب بمصلحتك ، فاليوم للجديد ولتجاوز ما أقلقك بالسابق.

الحوت : تظهر اليوم أخطاء سابقة أو يعاد طرح قضايا ماضية ، مما يجعلك بمواجهة مع أحد الأشخاص تثيرها حساسيتك ، فحاول اليوم اللجوء لتسوية سلمية ولا تصعّد الخلافات.

الحمل: تتوسع دائرة معارفك وعلاقاتك اليوم ، فلا تخلو مفكرتك من المواعيد واللقاءات ، فأنت تعمق صلاتك وتعزز أجواء الود والوفاق بحياتك الشخصية والإجتماعية.

الثور: بعض الضغوط النفسية تسيطر على مزاجك اليوم ، مما يفقدك إحساس الإيجابية و التأقلم مع الظروف، حاول اليوم عدم التسرّع بحسم الأمور، ولا تمانع بقبول مبادرات الآخرين الطيبة .

الجوزاء: بوادر إيجابية عليك الإستفادة منها اليوم وتطويعها بما يخدم مصالحك، فرتب أمورك وأوراقك فأجواءك داعمة ومساعدة لإستقرارك , فلا توفر المنطق السليم بحواراتك ومبادراتك تجاه من تحب.

السرطان : ترتاح أجواءك اليوم وتهدأ نفسيتك ، فتستعيد حضورك اللطيف والمحب، وتحظى بالرعاية والإهتمام من المحيط ، وقد تسمع كلمة شكر أو يفرحك التقدير لجهودك .فأنت اليوم قريب ممن يعنيك أمره مما يدفعك لمزيد من التحسن والعطاء.

الأسد : تشعر اليوم بحالة من الضيق بسبب تأخير أو جمود بمشاريعك أو بعلاقات تهمك، فاليوم يزعجك تحمّلك أمزجة من حولك ، وإضطرارك للصبر , رغم أن لاحلول بديلة عنه اليوم.

العذراء: حاول اليوم التوفيق بين عملك وشغلك وبين المتعاونين معك ، وراهن على التفاهم لإنجاز الأعمال المطلوبة , فقد تهمل أداء واجباتك لسبب صحي أو مزاجي.

الميزان : يوم مناسب لتوضيح الأمور مع محيطك ولفتح حوارات كانت مؤجلة ، فاليوم تناقش وتفاوض وتضع أمورك بنصابها الصحيح , لتصل بأمورك العملية لبر الأمان ، ولتجد نجاح بقضايا تهمك.

العقرب: إعتمد اليوم التروي والهدوء بمعالجة الأمور ، فالأجواء تنصحك بعدم الإستعجال بأي ردات فعل ، فأنت مضطرب اليوم وأسبابك عائلية ، ولا يُستحسن أن تكون مباشر لدرجة الخطأ.

القوس: تواصلك اليوم مع محيطك إيجابي وناجح، فأنت ودود ومحب وتلقى التجاوب والقبول من محيطك، فاليوم للأخبار والمشاركةوالتقارب العائلي , والأجواء إيجابية والتغييرات العملية مفرحة ومرضية.

الجدي: وعود اليوم بإنفراج مالي أو رد أموال سابقة للبعض , وقد يحدث بعض الأخطاء سببها مصروفك العفوي او الإضطراري ، فما عليك إلا ترتيب حساباتك و نفقاتك.

الدلو : يومك جيد ويعدك بأحداث مختلفة عن روتينك الإعتيادي ، فاليوم للسفر ، لللقاءات ، لتأخذ منحى طموح بتدبير أمورك المهنية والشخصية ، اليوم للطاقة والتجديد ، وربما لحلول أو مصالحات أو قرارت جديدة.

الحوت: يتراجع مزاجك اليوم وتشعر بشيء من الأسى ، وربما السبب هو عتبك على من حولك وسماعك لأقوال تجعلك تعيد النظر بعلاقات وأشخاص بحياتك , فلا تستعجل كلامك وكن متحفظاً , ولاتكابر كي لاتندم لاحقاً.

الحمل: تواجه اليوم بعض السلبيات بأفكارك وظروفك ، فأمورك تراوح مكانها ولاتستطيع حسمها ، فكن واقعياً ، ولا ترتكب خطأ بتصرفات أو اندفاع غير مدروس.

الثور: تتجدد أجواءك اليوم بحركة إجتماعية واسعة عبر صداقات وعلاقات متنوعة ، فاليوم يزداد رصيدك من التواصل واللقاءات والمشاريع الجديدة .

الجوزاء: لاداعي للمبالغة اليوم ، وأحسب كلامك وتصرفاتك بميزان صحيح، منعاً لسوء فهم بمقاصدك أو إحراج قد تقع فيه ببعض المواقف ، فاليوم هناك إظهار لبعض الأخطاء، وربما تشعر ببعض اللحظات بالغبن.

السرطان: تتطور أحوالك اليوم وترتاح لفرص توضح بها مواقفك ووجهات نظرك، فأنت اليوم مؤثر على الآخرين بحديثك ونقاشاتك , فاستفيد من كم العلاقات الحسنة حولك وفكّر بجديدك، فاليوم تناقش فرص جديدة.

الأسد: إيجابيتك اليوم تسهل عليك فرص إستشارة من حولك للوصول لتسوية أو حلول أنت بحاجة لها، فاليوم علاقاتك الحسنة مصدر للتعويضات والمساعدات.

العذراء: صدقك مع نفسك ومع الآخر يتيح لك ترطيب الأجواء المتوترة ، فلاتبحث اليوم عن المتاعب وخفف من توجيه الإنتقادات للمحيط, وحاول السيطرة على مزاجيتك وفرض رغباتك وخاصة أسرياً.

الميزان : حدد أولوياتك اليوم بدقة، وإعمل وفق برنامج واضح ومدروس، فأنت مشغول بعدة إتجاهات ولكن رتب أعمالك وركز جهودك لتضمن النتائج, بعيدا عن التشتت الذي تعيشه اليوم.

العقرب: تهدأ الخواطر اليوم وتبدأ بتغيير مواقفك إلى الإيجابية ، فاليوم تسعى لإبعاد أجواء التشتت عنك بمبادرات إصلاحية تعيد الدفء والتواصل لعلاقاتك, وتأخذ بمصالحك للأمام.

القوس: متاعبك اليوم عائلية وشخصية، فقد يسود التشنج وتتوتر الأجواء، فحاول التريث واعتمد الحياد والتسامح بتعاملك مع محيطك ، وأسأل من تثق لعلّك تجد جواب شافي لما يشغل بالك أو يحييرك.

الجدي: تعاود اليوم تواصلك الفعال مع من حولك، وتسعى لإيجاد قواسم مشتركة أو حلول مساعدة لتفاهمك معهم وخاصة بحياتك الشخصية, فاليوم للأخبار المشجعة.

الدلو: قلق اليوم من ضغط المصاريف والنفقات المتزايدة، فقد يفرض عليك اليوم خيارات ضاغطة أو مطالب عائلية تهز ميزانيتك، فنظّم مصاريفك.

الحوت: ترتاح اليوم وتتجدد نفسيتك وتسهل أمامك الطرق لفتح أقنية جديدة مع محيطك ، ووضع أفكارك حيز التنفيذ، فاليوم تعيد ترتيب علاقاتك من جديد وتحسم أمرك بثقة وتفاؤل.

الحمل: إحمي نفسك اليوم وعزز معنوياتك ، فاليوم خالي من الحصانة أو الإطمئنان ، فأنت مضطرب المزاج وقلق، وقد تخطئ التقدير بأحكامك وكلامك الذي يجب أن يكون متحفظاً.

الثور: ترتاح أحوالك اليوم وتنضم لمجموعات إجتماعية عبر أنشطة ولقاءات أو مناسبات أو عائلية ، فتتجدد أجواءك وتصلك أخبار تلهمك توجهات جديدة، فاليوم تعقد تحالف أومصالحة.

الجوزاء: يتراجع مزاجك اليوم بسبب ظرف أو مسؤولية تجعلك قلقاً ، فاليوم تحتاج لتعزيز الثقة بنفسك بمواجهة انتقاد أو لوم لتصرّف أو تقصير ، فحاول أن تتمهل وتجنب التصرفات والنقاشات الخاطئة.

السرطان: تغيير إيجابي يأخذ بعلاقاتك الخاصة لبر الأمان ، فاليوم تبادر نحو تسوية أو مصالحة عائلية ، أو تباشر بخطوة جديدة لتحسين ظروفك بتنفيذ بعض الخطط أو المبادرات المثمرة.

الأسد : الفرصة متاحة اليوم لإصلاح وترميم علاقتك بالمحيط، فاليوم يدعم التحسين و المشاركة والتمسك بمواقف إيجابية وتعاونية، فالأجواء تساعدك للتقرب والتودد ممن حولك ، والحصول على مساعدات ودعم أنت تحتاجه.

العذراء: فترة ضاغطة وقد تعرضك لإنفعالات شديدة وربما خصومة بعلاقاتك الأساسية ، فاليوم إحذر من تصعيد وعالج التصرفات الخاطئة بتأنّي وبال طويل دون الحسم العنيف.

الميزان: مرهق اليوم ،وقد تضطر لواجب مع غيرك يحمّلك أعباء إضافية ، ضجِر من كثرة المسؤوليات والمشاغل ، فالجأ لترتيب برنامجك وأولوياتك ، لتحقق شيئاً مما أنت مطالب به .

العقرب: تمسّك اليوم بطبع لين ومتجاوب ، وتصرّف بإيجابية وتفاعل مع المحيط ، فسيكون لكلامك وقع خاص ومؤثر ، فاليوم يكثر الإتصال والتواصل وخاصة عائلياً ، فتقرر وتتحمل مسؤوليتك بجدارة، ولن تنسى تصحيح المواقف.

القوس: اليوم لا يخلو من متاعب أو تأخيرات، فالظروف ضاغطة وتتطلب الصبر ، فأنت تستعجل أمرك ، أو تندفع بإجراء تجاه علاقة أو أمر لم تتأكد من صوابه بعد ، فكن أقل إندفاعاً وعالج أمورك بالهدوء وخاصة شخصياً.

الجدي: تتفاعل اليوم مع الظروف المحيطة ، فتلاحق مصالحك ومصالح عائلتك ، فيومك للحركة والتنقلات وقد تعالج مسؤولية عائلية بإلتزام ، وتطرح أفكار ومقترحات مفيدة ، فاليوم للنقاشات.

الدلو: تناقش اليوم مشاكلك عامة ، و المادية خاصةً ، وقد تفكر بإجراءات جديدة لتحسين مواردك ودخلك ، خاصة وأنك تواجه مصاريف ونفقات فحاول إجراء حساب دقيق لميزانيتك.

الحوت: متفاءل اليوم وتطمح لتغيير حقيقي بأحوالك ، وربما تبدأه لنفسك ، ويتوسع ليطال من حولك ، فاليوم أنت معطاء وإيجابي ، والحظوظ ترافق خطواتك لتحسم أمرك وتتخذ منحى جديد بمسيرتك .

الحمل: الفرصة متاحة اليوم لتباشر بحماس نحو ملاحقة أمورك التي تأخرت ، فاليوم حيويتك وإعجاب من حولك يدفعانك لتحسينات , لأنك تجيد التفاهم والتصرف المناسب, وتميل للتوافق والإنسجام مع محيطك.

الثور: إحمي نفسك اليوم من هواجس أو مبالغات لن تسفر عن نتائج، فالجو معاكس وعليك التمهل وضبط النفس لتجاوز السلبيات بردات فعلك مع الآخرين.

الجوزاء: نشاطك اليوم يضفي على حياتك الإجتماعية البهجة ويزيد من تأثيرك على مجتمعك ، فاليوم تتوسع علاقاتك بأنشطة وإهتمامات مشتركة, فأنت جاهز للتجديد والتفاعل وأيضاً للتصالح وإعادة الإنسجام لعلاقاتك.

السرطان: وكأنك اليوم تحاسب من حولك على بعض الأفعال ، أو تندم على ثقة بأشخاص ، فحاول تجنب العناد والمكابرة , وتمسك بمرونتك ولا تغلق الباب أمام حلول تحميك من تصعيد الخلافات بلا داعي، فاليوم قد تواجه موقف مُربك.

الأسد : تحاول اليوم الخروج من حالة راكدة ، وتطرح أفكار ومقترحات جديدة تلقى إستحسان وتأييد ، فاليوم أنت نشيط وإسعى لإستدراك أخطاء سابقة ، وافرح لخبر أو مصالحة.

العذراء: استفيد اليوم من معطيات جديدة تخدم مصالحك وتطوّر واقعك وعلاقاتك للأحسن، فتفرحك الأخبار والمبادرات فالأجواء حولك مشجعة وداعمة للقاءات ونقاشات مفيدة تلقى التأييد والتجاوب.

الميزان : لتتجاوز الإزعاجات اليوم ، حاول تبسيطها والسعي لفهمها ، فاليوم تحتاج لجرعة زائدة من الهدوء لتحاصر قلقك من أخبار وأحداث أو تأخيرات تصيبك بالتوتر ، فلاتحاسب ولاتعاتب وانتظر ريثما تنجلي المعاكسات.

العقرب: مزاجك متقلب اليوم و تفتقد الطاقة وقد تعاني من وهن أو إرهاق بسبب إنشغالات متنوعة تستهلك جهدك ووقتك ، فحاول مراعاة صحتك , وثق بمن حولك لتجد العون الذي تحتاجه منهم.

القوس: قد يخبئ لك القدر اليوم فرصة إيجابية ، أو خبر سار أو ظرف مناسب يطمئنك ، فالأجواء حولك أكثر صفاءاً من قبل ، وأنت تتصرف بطريقة مناسبة ، فلا تتردد بتأهيل علاقاتك من جديد وطرح مواضيعك للنقاش مع من يعنيك أمرهم.

الجدي: حاول اليوم الإبتعاد عن أي مواجهة محتملة بحياتك الشخصية ، فأنت تراكم بداخلك إزعاجات قد تفقد أمامها السيطرة ، فالجو متوتر وليس أمامك سوى التفهم والإقتراب الودود من محيطك وخاصة العائلي .

الدلو: ظروف إيجابية تحيط بك اليوم فاستفيد من حوارات تخوضها وسعي لحلول ترضي كل الأطراف ، فأنت ترتب علاقاتك العائلية وأعمالك , فتكثف إتصالاتك ، وقد تمارس عملية إقناعية تتعلق بأوضاع عائلية أو شخصية مستقبلية.

الحوت: حظوظك المالية جيدة ، ولا يلزمك سوى وضع حد لنسبة النفقات والمصاريف العشوائية , فلا تتصرف بلاحساب ، وخاصة على أمورك الشخصية والإجتماعية, فأنت اليوم أميل للإسراف.

الحمل: تختلف الأجواء اليوم وتزول الهواجس لتشرق بحماسك المعروف عنك ، متمنياً إحداث نقلة نوعية وتحسين أحوالك وعلاقتك بمن حولك ، فتدخل حوارات وتسعى بإتجاه حلول اليوم للطاقة والنشاط .

الثور: لاتبني اليوم مواقفك على حساسية فالواقع يختلف، وأنت بحاجة لليقين ، فكن متحفظاً ما أمكن ، وداري أمورك بالهدوء دون ردات فعل إنفعالية تجاه إستفزازات قد تواجهك اليوم.

الجوزاء: أينما حللت اليوم تترك أثراً طيباً ، فأنت تتجول وتتعدد لقاءاتك ومقابلاتك مع أشخاص جُدد وقدامى، فأنت نشط إجتماعياً كحركة وإتصالات ، وتتلقى مساعدات ودعم.

السرطان : تعاني اليوم من سوء تقدير أو بعض الأخطاء ، وهذا مايجعلك غير موضوعي أو متحامل على من حولك ، فاليوم قليل من التهدئة كافية لتعيد ترتيب المواقف والعلاقات مع من حولك.

الأسد : تميل اليوم للتفاهم والإنسجام مع غيرك ، وتحاول وضع أساس جديد لأوضاعك ، فأنت قادر على الشرح والتعبير والتأثير على الآخرين لمساعدتك ، واليوم مناسب إجمالا لتحسين وإصلاح بعلاقاتك العائلية وأهدافك العملية.

العذراء : إستفيد اليوم من الأشخاص الموثوقين حولك لترميم أخطاء سابقة أو حالية ، والمساهمة بإصلاح وتعويض ما تأخر، فأنت تسعى نحو تسوية وإتفاق وترتيب وضع عملي ، مستفيدا من التفاف ودعم المحيط لك.

الميزان : توترك وإستعجالك اليوم يمنعاك من الإعتدال بمواقفك ، فقد تتمرد على واقع فينشأ خلاف ، أو ترتجل قرار غير مدروس ، فكن أهدأ بتصرفاتك وأحسب ما ينتج عنها وخاصة مع الشركاء المقربين .

العقرب: عزز اليوم قدراتك العملية ، وإعمل على ترتيبها وتنظيمها ، فأي إهمال أو تقصير ليس من صالحك ، خاصة وأنك مشوش الفكر أو مرهق، والعمل كثير فكن مستعدا للطوارئ.

القوس: تتحسن اليوم أمورك وتستطيع التعبير عن نفسك وإيصال رسائلك وطلباتك ، فتطرح وجهات نظرك بعملك ، فتلقى الصدى والتجاوب المطلوب، فاليوم تنظم روابطك على أسس جديدة واليوم للحلول.

الجدي: تفتقد اليوم للإستقرار ويصاحبك بعض القلق بحياتك العائلية ، فالأجواء متقلبة وقد تستاء من نتائج تنتظرها أو ردود يصيبها التأخير ، حاول غض النظر قليلاً عن الإزعاجات ، وتمسّك بالصبر تجاه مسؤوليات تتحملها.

الدلو : يومك جيد لتحصل على نتائج إيجابية لأعمال وجهود بذلتها ، فقد تنجح بنقاش تخوضه أو ترتاح لخبر تنتظره أو تنهي أمر أقلقك ، فاليوم تقترب من أهداف ببالك ، وتحركاتك مثمرة وخاصة كتواصل ولقاءات .

الحوت : تفتح اليوم ملفات مالية للبحث والنقاش ، فأنت تفاوض على جديد ، وما عليك سوى جدولة حساباتك وأوراقك بوضوح ، مقللاً من المصاريف الغير ضرورية.

الحمل: اليوم يحمل بعض التغيرات والتي تحتار بشأنها ،فقد تواجه نفقات متنوعة تضغط على ميزانيتك ، أو تفاوض على ملف مالي أو إجراء قد يتطلب وقت ودراسة, فالأوضاع المالية تُشير لتحسّن.

الثور: حاصر الفرص المحتملة اليوم واغتنمها، فقد تتطور ظروف لمصلحتك، فأحسن إدارتها بمهارة ، فاليوم تسّوق لمواهبك وتدعم قدراتك بمزيد من الطاقة والحماس، وقد تتوصل لقرار يدعم خطواتك المستقبلية.

الجوزاء: انسحب اليوم من موقف عائلي قد يسبب لك الإحراج، فربما يعاتبك المحيط على تفاصيل وأقوال ترهقك بالتبرير، فاليوم الحظوظ معاكسة وقد تُفتح ملفات ماضية أو تعيد بعض الذكريات، أو تنشغل ببعض الحسابات المالية.

السرطان: يومك جيد للأنشطة والإهتمامات المتنوعة وتعزيز العلاقات و الصداقات بحياتك، وقد تجد أوقاتاً لمقابلة أو لقاء ، تواجه اليوم تجربة تتعلق بأحد علاقاتك الشخصية.

الأسد : إذا أردت أن تُطاع ، فاطلب المستطاع يا عزيزي، فاليوم تواجه تراجع ما ، أو تخلّي البعض عن إلتزاماته ووعوده معك ، أو ضياع ماكنت تأمل به، فلا تنفعل وتقبّل أوضاعك بواقعية، وتجنب إفتعال المشاكل مع من حولك، أو التورط بمواقف أنت بغنى عنها.

العذراء: يوم جيد للعلاقات واللقاءات، فلا تتردد بقبول دعوة أو الذهاب لمقابلة تسعدك ، فتقدم حصتك من العمل متوازية مع نشاطك الإجتماعي، وإذا كنت محتار بقضية أو قرار فادرسه جيداً.

الميزان: ترتاح أجواؤك اليوم ، فتمد يدك نحو المحيط ليتضامن معك بإيجاد حلول أو تسويات مرضية أو تطلب إستشارة أو نصيحة ، فاليوم تحاول مواجهة بعض الظروف بقوة ومناعة مصحوباً بتأييد من حولك، وخاصة مهنياً.

العقرب: اليوم يتطلب منك الهدوء والإتزان ، فالمعاكست حاضرة ، وتضعك بمواجهة مع بعض العقبات المفاجئة، فلا تتوتر، وحاول التصرف بأنسب الطرق ولا تلوم الآخرين على تقصير قد يحدث اليوم، فقد تترك التزام أو أشخاص بتسّرع.

القوس: أمورك جيدة اليوم سوى من بعض الإنشغالات الضاغطة، والتي تؤثر على صحتك ومزاجك ، فاليوم المطالب والإلتزامات كثيرة وأنت لا تجد الطاقة الكافية لإنهاءها ، مما يتعبك ويجعلك قليل الصبر ومتململ.

الجدي: يوم جيد لتباشر بحوار صريح ومفتوح توضح به ماتريده، فاليوم مناسب لتضع النقاط على الحروف لحالة شخصية أتعبتك أو علاقة متأرجحة، فأنت مقنع وعادل وتعطي كل ذي حق حقه ، لذا لا تتردد بطرح مواضيعك.

الدلو: الأجواء متعبة اليوم ، فأنت مشوش أو فاقد للمرونة أو تفتقد للمبادرة اللازمة ، وربما لا تجد حلولاً مرضية لما هو عالق ، فحاول فتح حوار هادئ ، وكن أكثر إنتباهاً وتقرباً ممن يعنيك وخاصة عائلياً، وقد تحتاج لرعاية صحية.

الحوت: الطرق أمامك ممهدة اليوم لإعادة التوازن والإستقرار لحياتك الشخصية، فاليوم تتواصل بسلاسة ، وتصارح المحيط بمكنوناتك فأنت تمتلك حجج قوية وإجابات حاضرة ، فاليوم تحقق أهداف ببالك وخاصة مع الأهل أو المقربين.

الحمل: تتحسّن أحوالك المالية وقد تنتظر وعود بمصدر دخل جديد ، إنما حافظ على مواردك وأموالك من التفريط ، فاليوم لبعض النفقات.

الثور: تنقلب الأمور من السلب إلى الإيجاب اليوم، فتتغيير الأجواء للأحسن لتتجاوز بعض العقبات وتجد حلول لأمور كانت عالقة، فاليوم للإشراق والحيوية ولتحسم أمرك.

الجوزاء: تكتشف اليوم بعض الحقائق وربما تختلف مع أشخاص تفتقد معهم للثقة، فاليوم تعيد النظر بعلاقات حولك ، وربما تختار الإبتعاد أو الإعتماد على نفسك.

السرطان: تنشط حالتك الإجتماعية اليوم ، وتُقبل على إقامة علاقات جديدة ، وتوطيد علاقات حالية ، فأنت تُدرك أن مصادر المساعدات حولك ، فتسعى لإحتواء من يعنيك أمره من أصدقاء أو زملاء عمل أو معارف.

الأسد: خفف اليوم من العصبية والتوتر ، ولا تكن متطلباً من المحيط ، فاليوم الأجواء معاكسة وقد تتطلب منك بعض التنازلات وربما تجنب بعض المشاكل .

العذراء: يومك جيد و قد يمنحك مساعدة قيّمة من جهات قوية تعتمد عليها بعملك او بحياتك الشخصية ، فاليوم لتحسين وتطوير بمسار أعمالك ومساعيك تُكلل بالنجاح .

الميزان : تتجه اليوم نحو إصلاحات ضرورية ، وقد تحسّن علاقتك بمن حولك وتحاول إعادة ترتيبها ، فالأيام القادمة تحمل حظوظ ، فقدّم جهود كافية لتستفيد منها.

العقرب: تشتد إنفعالاتك اليوم وقد تفتقد التقدير الصائب للأمور ، فاليوم قد تطرأ بعض المواجهات وقد تُلام أو يدفعك أحدهم لبعض التصرفات الخاطئة ، فكن حذراً كعادتك وجنّب نفسك الإحراج.

القوس: ضغوط عملية تعاني منها اليوم ، وحتى العمل الروتيني اليومي يشكّل عبئاً عليك، فأنت تفكر بالتحرر من روتين ولكن مشاغلك ومسؤولياتك تستهلك وقتك وطاقتك، فحاول إنجاز الضروري ولا تُهمل أو تقصّر بأداءك.

الجدي: أمورك جيدة اليوم ، والحظوظ داعمة لإستقرارك ، فاليوم تُسعدك عروض أو وعود جديدة ، وربما تفرح لإتصال أو خبر سار ، فأنت تسعى لتحضيرات أو لتأسيس أمر جديد بحياتك.

الدلو: متوتر اليوم ويسكنك القلق ، وقد تحدث بعض التعقيدات بعلاقتك العائلية بسبب مسؤوليات تتحملها وتتعبك، فأنت اليوم قلق من قرارات عليك إتخاذها ، أو ضغوط تعيق إنهاء أعمالك المتراكمة.

الحوت: يومك جيد لعلاقات آمنة حولك، فأنت ترحّب بمن تحب، وتجيد التواصل مع الأهل والأصدقاء، فاليوم للنشاط والحركة والحوارات المفيدة ولتهتم بشؤون عائلية، وربما تدخل مصالحة إذا كنت على خلاف مع أحد.

شاهدي أيضاً: توقعات الأبراج لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

شاهدي أيضاً: توقعات ميشال حايك 2024: مواليد هذه الأبراج الأوفر حظاً