توقعات برج الميزان لشهر مايو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الميزان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الميزان لشهر مايو 2024

تحتاج بهذا الشهر الى من يدعم خطواتك و يقف الى جانبك ويقدم اليك النصح. فقد تسيطر الاوضاع المالية والصحية على اهتمامك وربما تضيع ببعض التفاصيل فاهتم بصحتك ولاتهملها.

ربما يصعب عليك التكيف او الاحتفاظ بمواقف إيجابية نظراً لوجود كوكب المريخ ببرج الحمل طوال الشهر مع عطارد بمنتصف الشهر، وهذا مايفقدك القدرة على التحليل الصحيح.

فما عليك إلا التكيف مع بعض التطورات وعدم ارتكاب اي أخطاء وانتبه لمشترياتك ونفقاتك والمستندات المتعلقة بها واقرأ جيداً اي عقد قد تناقشه الآن.

تحتاج بهذا الشهر لحوارات هادئة وربما تستشير أصحاب خبرة واختصاص بأوضاع قانونية أو إدارية أو رسمية سيّما وأنك قد تمر بحالة ضياع على الصعيد العاطفي فالمطلوب التحفظ حتى لايفسر الآخرون كلماتك وتصرفاتك بطريقة مغلوطة وحاذر من القرارات المتسرّعة سواء كانت بقطيعة او قرار بعلاقات عاطفية جديدة.

قد تناقش بهذا الشهر عقد مهني ومن الأفضل تأجيل توقيع العقود لبعد تاريخ ٢٥. حيث ينتقل المشتري لمنزل البدايات الجديدة الناجحة.

ففي الأسبوع الأخير تنتهي من بعض القصص القديمة وقد تحصل على مبلغ من المال وتشعر أنك تنتعش من جديد.

تستعيد حيويتك وتبحث عن صفاء علاقاتك وقد يتحول اعتباراً من هذا الوقت قدرك العاطفي فهذه الفترة للتعويضات وإيجاد الحلول.

أحلى الأيام:

٢/١٠/١١/١٩/٢٠/٢٨/٢٩

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