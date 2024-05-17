أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ رشاد أبو أصبع

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ رشاد أبو أصبعبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ رشاد منصور عبدالحميد أبو أصبع، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى الأستاذ يحيى منصور عبدالحميد أبو أصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، والدكتور بشير أحمد منصور أبو أصبع عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، وبسام رشاد منصور أبو أصبع وإخوانه، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته في حل الكثير من القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل أبو أصبع بمديرية جبلة محافظة إب في هذا المصاب.. سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".