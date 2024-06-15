استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن شابا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، قالت اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد.

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