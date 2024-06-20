سول تدين اتفاقية الشراكة بين موسكو وبيونج يانج

أعربت رئاسة كوريا الجنوبية عن إدانتها لاتفاقية الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت رئاسة كوريا الجنوبية، إن "مساعدات روسيا العسكرية لكوريا الشمالية ستكون لها تأثير سلبي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قد وقعا في بيونج يانج اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.

وقال بوتين، في تصريحات على هامش زيارته لكوريا الشمالية، عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية، إن اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما.

كذلك، قال زعيم كوريا الشمالية، عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية، إن اتفاقية المساعدة المتبادلة مع روسيا أغراضها دفاعية فقط، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر الأقوى في تاريخ البلدين.