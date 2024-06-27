نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قائد الجيش يقود محاولة انقلاب عسكري في بوليفيا..اقتحام القصر الرئاسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قائد الجيش البوليفي، مساء اليوم الأربعاء، أن "جميع القوات في حالة تعبئة واستنفار وتطالب بتغيير كامل للحكومة"،مشيرا إلى أنه "ستكون هناك حكومة جديدة والجيش لا يزال يعترف بالرئيس"، فيما أدان الرئيس البوليفي لويس آرسي "التحركات غير النظامية لوحدات معينة من الجيش البوليفي ويجب احترام الديمقراطية".

ودعا لويس آرسي في رسالة على حسابه على منصة "إكس" إلى "احترام الديمقراطية"، فيما عرض التلفزيون البوليفي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.

ومن جهته ندد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في رسالة على حسابه على "إكس" بتحرك الجيش في ساحة موريللو خارج القصر، واصفًا ذلك بأنه انقلاب "قيد الإعداد".

وفي السياق أفادت معلومات بان "دبابة ضربت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود دخلوا المبنى في لاباز"، وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا مدججين بالسلاح ومركبات مدرعة يتجمعون في ساحة بلازا موريلو بالعاصمة.

معلومات هامة عن بوليفيا

البوليفي النظام الرئاسي في بوليفيا يتميز بالآتي:

1. رئيس الدولة والحكومة:

- رئيس بوليفيا هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة في نفس الوقت.

- يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب لفترة ولاية مدتها 5 سنوات.

- الرئيس له صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الدولة التنفيذية والتشريعية.

2. البرلمان:

- البرلمان البوليفي يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

- أعضاء البرلمان يتم انتخابهم بشكل مباشر من قبل الشعب.

- البرلمان له دور رقابي على السلطة التنفيذية ويشارك في سن القوانين.

3. العلاقة بين السلطتين:

- هناك فصل بين السلطات، لكن الرئيس له دور كبير في قيادة السياسة العامة للدولة.

- البرلمان له دور مهم في المراقبة والموافقة على بعض قرارات الرئيس.

- في حالات معينة يمكن للبرلمان عزل الرئيس من منصبه.

4. السمات الرئيسية:

- النظام الرئاسي البوليفي يعتبر مركزيًا وقويًا نسبيًا.

- هناك توازن بين السلطات، لكن الرئيس له دور مهيمن.

- النظام يهدف إلى ضمان الاستقرار السياسي والحكم الفعال.

بشكل عام، النظام الرئاسي في بوليفيا يمثل نموذجًا للنظم الرئاسية في أمريكا اللاتينية مع بعض الخصائص المميزة.