محافظ شمال سيناء يبحث تطوير منظومة المستشفيات مع وفد وزارة الصحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 07:33 مساءً - استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السبت، وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ولجنة من هيئة التأمين الصحي الشامل، في حضور الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة الطب العلاجي والمهندس محمد سعيد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية الصحة.

ورحب المحافظ بالوفد على أرض محافظة شمال سيناء، مؤكدًا على أن القطاع الصحي في المحافظة يشهد طفرة تنموية كبيرة.

وأشار المحافظ إلى أن المؤسسات الطبية والصحية ومرفق الإسعاف بشمال سيناء نجحت في أكبر اختبار خلال الفترة الماضية، وهو استقبال وعلاج الأشقاء الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة واجراء العمليات الجراحية المتنوعة، بجانب تخزين الأدوية التي تصل للمحافظة لصالح قطاع غزة في المخزن الاستراتيجي للأدوية في مدينة العريش.

وأعلن الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية عن تطوير وحدات الرعاية الأساسية على مستوي المحافظة تمهيدًا لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظة، بجانب تطوير عدد من المستشفيات في المحافظة، واعتماد مستشفيات شمال سيناء بجودة المنشآت الصحية، وانشاء مستشفي الشيخ زويد الجديدة، وتوسعة مستشفي بئر العبد التخصصي، واستكمال تطوير مستشفي العريش العام، تطوير مستشفيي الطوارئ برمانة وبغداد بوسط سيناء.

وكان وفد وزارة الصحة قد استهل زيارته للمحافظة بتفقد مستشفى اصابات وطوارئ رمانه ببئر العبد، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال بدعم من الشركة الوطنية، بجانب زيارة مستشفى بئر العبد النموذجي بحضور الدكتور تامر حمدي مدير المستشفى، تمهيدا لدخول المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.