مكتبة بيبليوتك تستضيف حفل توقيع رواية "المسحورة" للروائية د. رشا سمير

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أحمد جودة - القاهرة - تتشرف مكتبة بيبليوتك بإستضافة حفل توقيع ومناقشة رواية "المسحورة" للروائية د.رشا سمير

وذلك يوم الثلاثاء ٢ يوليو الساعة ٨ مساءً بمقر المكتبة في مول أركان بالشيخ زايد.

تفاصيل رواية “المسحورة”



"المسحورة" هي العمل الحادي عشر للروائية، وهي الرواية التي قوبلت بحفاوة كبيرة من أهل سيوة وشيوخها الذين حضروا خصيصا لحضور حفل إطلاقها منذ أيام..

وقد أعلنت الدار المصرية اللبنانية أن الرواية وصلت إلى طبعتها الثالثة في ثلاث أشهر وهو ما يؤكد نجاحها.

قصة رواية “المسحورة”



في هذه الرواية تصطحبنا رشا سمير في رحلة تبدأ من خلف جبال الأطلس، فوق رمال الصحراء الموحشة، تبدأ المغامرة من قرية "آيت أمغار" وتنتقل بنا عبر البلدان لترسو أخيرا في "بستان الجبل الأبيض".



تتناول الأحداث تقاليد الأمازيغ وأساطيرهم وعاداتهم بل وتاريخهم البعيد.



إنها أول روائية مصرية تتناول هذا السرد التاريخي الأسطوري في رواية من ٤٦٠ صفحة من الحكي.



أحداثها تتلاحق ما بين العشق والغموض والأساطير.



يلتقي الأبطال عن طريق صدفة لا تربطهم فيها إلا أحلامهم الصغيرة في مغامرة كبيرة يبحثون فيها عن الأمل.