نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل الجيم.. أحمد عز يجتمع بنجوم مسرحية "ملك والشاطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية محبيه لأحدث ظهور لأبطال مسرحة «ملك والشاطر»، والتي تُعرض حاليًا بداخل المملكة العربية السعودية في الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي، تحت شعار "كامل العدد"، للنجم أحمد عز والفنانة يسرا، والتى تجمعها معه لأول مرة بعد مرور 22 عامًا من مشاركتهما في مسلسل «ملك روحي».



ونشر تركى آل الشيخ صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وظهر فيها كلا من الفنان أحمد عز، وبرفقة الفنان سيد رجب، الفنان الشاب مصطفى غريب، والمخرج محمد المحمدي، وظهرو داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"



مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

تدور أحداث مسرحية “ملك والشاطر” قصة الشاطر حسن، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عز، ويسعى للحصول على «السعسع الأسود» الذي طلبته الملكة مهرا ليتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات طويلة.