نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. إقامة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مهرجان العلمين لانطلاق فعاليات دورته الثانية، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، والتي سوف تشهد إقامة العديد من الأنشطة الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في دورته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين

يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية

أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".



ووصل إلى المؤتمر الخاص بافتتاح الدورة الثانية لمهرجان العلمين، منذ قليل، عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على رأسهم الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة.



كما وصل جمال صلاح، الرئيس التنفيذي لـ pod، والإعلامية منى عبد الوهاب، المتحدث الرسمي باسم المهرجان في دورته الثانية، وأيضًا حضر الفنان أحمد أمين.

الدورة الأولى من مهرجان العينين

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، بالإضافة إلى التنوع الكبير الذي شهدته تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.