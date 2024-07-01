بعد التأهل إلى ربع نهائي يورو.. رابيو: نحن جيدون وأقوياء جدًا

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أحمد جودة - القاهرة - حافظ أدريان رابيو لاعب وسط منتخب فرنسا، على صلابة فريقه أمام بلجيكا في دور الـ16 اليوم ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والتي إنتهت بفوز فرنسا (1-0).

رابيو يتحدث عن تأهل فرنسا إلى ربع نهائي يورو 2024

قال أدريان في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية ردا على سؤال هل أنه يجد النتيجة المنطقية: "نعم أعتقد أن هذا منطقي، وأعتقد أنه كان بإمكاننا جعل النتيجة أسوأ، لقد إستحوذنا على الكرة، وسيطرنا على المباراة، ودافعوا كثيرا، وكانوا خارقين أيضا، لقد ضغطنا في النهاية وفزنا".

وردا على أنه كان قويا مرة أخرى قال اللاعب: "لقد قلت ذلك بالفعل، نحن جيدون جدا، وأقوياء جدا، ولدينا كتلة مدمجة جدا، يصعب حفرها، حتى في المواجهات الفردية، كنا جيدين جدا، وهذه هي قوتنا، لم نستسلم، إنه نصر عظيم".

وردا على سؤال بشأن عمله على خطة 4-4-2 ولعبه أخيرا بطريقة 4-3-3 وأنه ربما يكون هذا لتضليله قال لاعب وسط منتخب "الديوك" (ضاحكا): "لا، ولكن بجدية، لقد عملنا على ذلك، وتحدثنا عنه، لكن المدرب قرر القيام بذلك بشكل مختلف اليوم، عليك أن تسأله لماذا، نحن محترفون ونتكيف".

وحول زميله راندال كولو مواني قال لاعب وسط فرنسا: "كان نشيطا يريحنا، لقد قام بمدخل جيد جدا، من المهم جدا، مثل أي شخص آخر، أن يكرر المدرب ذلك طوال الوقت، هناك دائما مجال، وهذا أيضا ما يجعلنا أقوياء، فنحن متحدون جدا".

وعن رأيه في أداء ويليام صليبا قال: "عندما كنت على أرض الملعب، وجدت الأمر جيدا جدا ولكن الجميع كانوا على مستوى المهمة، لقد كانوا جيدين جدا دفاعيا، حتى جولز كوندي في مواجهة فردية مع جيريمي دوكو.

وحول إيقافه في المباراة القادمة، تحدث أدريان قائلا: "أشعر بالإشمئزاز من الإيقاف، الحكم كان قاسيا للغاية، كان لديه غياب بسيط، ولكن هناك رجال سيقومون بهذه المهمة، أنا واثق من المستقبل، أتمنى العودة إلى الدور نصف النهائي".