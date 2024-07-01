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أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام إسبانية الضوء على اتفاق الإسباني ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسباني على الإنضمام إلى صفوف القادسية السعودي في الموسم المقبل.

موراتا يحسم موقفه من عرض القادسية السعودي

أكدت شبكة ريليفو الإسبانية أن القادسية تمكن من الاتفاق مع ألفارو موراتا على البنود الشخصية في العقد المنتظر بين الطرفين من حيث الراتب السنوي ومدة العقد ويتبقى الاتفاق مع أتليتكو مدريد على القيمة المالية للصفقة.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن القادسية سيدفع مبلغًا قد يصل إلى 50 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات موراتا ويشمل المبلغ قيمة بطاقة اللاعب وراتبه السنوي طوال مدة العقد.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد يقدر سعر بيع موراتا مقابل 15 مليون يورو مما يعني أن قيمة راتب موراتا طوال سنوات العقد ستصل إلى 35 مليون يورو.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن القادسية يتفاوض في الوقت الحالي مع أتلتيكو مدريد على حسم الصفقة بعدما أعطى موراتا الضوء الأخضر للإدارة المدريدية من أجل رحيله من النادي وذهابه إلى الدوري السعودي.

ولفتت الشبكة الإسبانية أن القادسية تعاقد في اليومين الماضيين مع ناتشو فيرنانديز في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.