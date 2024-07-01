الناقد محمد شوقي عن مهرجان العلمين: نقدر بشدة اللفتة الطيبة من المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 10:29 مساءً - قال الناقد الفني محمد شوقي، إن مهرجان العلمين في نسخته الثانية هو نتاج نجاح للنسخة الأولي من المهرجان، وهذا كان واضح جدا، وكنا فخورين بهذا المهرجان، وتابعنا المؤتمر الصحفي للنسخة الثانية من المهرجان، ونقدر بشدة اللفتة الطيبة من قبل المهرجان المتعلقة بتخصيص 60 % من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، وهذا ليس بجديد علي الشركة المتحدة، لأن المتحدة هي صاحبة المواقف الطيبة.

واكد الناقد الفني محمد شوقي، خلال اتصال هاتفي علي "تليفزيون اليوم السابع"، مهرجان العلمين ولد عملاقا، ونجوم الغناء يتشرفون بالغناء في مهرجان العلمين.