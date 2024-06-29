ترامب: بايدن ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد.

ووصف ترامب، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه عاجزًا أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية.



وأضاف ترامب فى كلمته بعد ساعات من مناظرة جمعته مع بايدن، هل ستصمد الولايات المتحدة 4 سنوات أخرى مع جو بايدن.

وتابع: "كان لدينا نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير بلدنا".

واتهم ترامب بايدن باستخدام العدالة سلاحًا من أجل البقاء في السلطة.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق ترامب، التصويت على بايدن بالكارثة والدمار والفوضى.