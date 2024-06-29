تعرف على سعر إطلالة محمد حماقي في حفله بليالي مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق النجم محمد حماقي في حفلا جماهيريا في مساء الجمعة 29 يونيو الجاري، يأتي الحفل ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إطلالة محمد حماقي

وظهر حماقي بإطلالة رياضية باللون الأسود، حيث جاء الـT-Shirt دون أكمام بحمالات عريضة، ويصل سعرها إلى 15 ألف جنيه، اختار بنطلون قطني واسع الساق يصل سعره إلى 23 ألف جنيه.

آخر أعمال محمد حماقي

وكان آخر أعمال محمد حماقي كانت أغنية "إيه السعادة دي"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل وجيتار مصطفى أصلان.

كلمات أغنية "إيه السعادة دي"

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

إنت غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي وأنا ما صدقت

وأهي جت فيك إنت

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي وأنا ما صدقت

واخترتك إنت

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

يا دلع في حياتي نساني الهم

مين ده اللي يقول في جمالك بم

يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم

غير حبك إنت

دي حقيقة يا حبيبي والله بجد

في حاجات خاطفاني تعالى لي نعد

أمال أنا ليه مش شايف حد

ثاني غيرك إنت

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

(قول لعمري يهدي (هدي، هدي

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده