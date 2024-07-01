لأجواء الصيف.. ديانا حداد تطرح أغنية الناس الحلوة

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "الناس الحلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات الاستماع الموسيقية.

وأغنية الناس الحلوة من كلمات محمود فاروق وألحان مدين، وقررت ديانا طرح تلك الأغنية في هذه الفترة لكس تعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر.

كلمات أغنية الناس الحلوة

ومن كلمات الأغنية: السهر والناس الحلوة

غنوة عمّالة تجيب غنوة

كل مادا القعدة بتحلى

لسه ليلنا طويل

طب ياليل اهدالي وهدّي

واحدة واحدة وبشويش عدّي

طول براحتك متّع قلبي

عيشه التفاصيل

الليلة ليليتنا

حلوة فرحتنا

سهرة صبّاحي

عالية ضحكتنا

والناس الرايقة

مزيكا وسايقة

الليلة هنعمل

اللي يبسطنا

سهرة مش لازم تتفوت

قلبي صاحي ومش بيفوت

حبة حبة القعدة احلوت

ولسه اهيه بتحلو

فرصة مش ممكن تتكرر

هيا دي اللمّة اللي تسهّر

كل ماجي اقوم مش بقدر

من جمال الجو

آخر أعمال ديانا حداد

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد كان طرحها أغنية كل الهلا من كلمات الشاعر مأمون النطاح، ألحان محمود التركي، توزيع حسام كامل، وتخوض من خلالها ديانا حداد تجربة الإنتاج، الأغنية باللهجة العراقية، إيقاع سريع، شعبي، تعبّر فيها حداد عن مشاعر الحب والشوق وتتغزل فيها بحبيبها احتفاءً بعيد الحب.