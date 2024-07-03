نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وفاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام نظيره فاركو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، عن طريق أحمد سيد زيزو، عن طريق ركلة جزاء.



فيما نجح شكري نجيب في إحراز هدف التعادل لصالح فاركو، في الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء سكنت شباك الحارس محمد صبحي.



دخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:



محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.



فيما دخل فاركو اللقاء بتشكيل مكون من:

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا - جابر كامل - ياسين السيد - أحمد عوض.

خط الوسط: محمود جهاد - محمود عماد - محمد عز

خط الهجوم: شكري نجيب - سيف تيري - عمرو ناصر

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد نديم - رامي صبري - أحمد جمال - أحمد البحراوي - عزمي غوما - عمرو جمال - محمد بانجورا - مصطفى حمادة - وليد مصطفى.



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