العالم اليوم - وزير المالية المصري: نسعى لتحقيق فائض 3.5% من الناتج المحلي

انتم الان تتابعون خبر وزير المالية المصري: نسعى لتحقيق فائض 3.5% من الناتج المحلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 08:22 مساءً - قال وزير المالية المصري الجديد أحمد كجوك، الأربعاء، إن مصر ملتزمة بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص.

وأشار كجوك أيضا إلى هدف تسجيل فائض أولي كبير بنسبة 3.5 بالمئة؜ من الناتج المحلي الإجمالي وألا يتجاوز سقف الدين؜ 88.2 بالمئة في السنة المالية الحالية.

وأدى وزير المالية الجديد اليمين الدستورية، الأربعاء، وذلك بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالتها، ومن المتوقع تغيير حوالي 20 حقيبة في الوزارة الجديدة، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.

ويعمل كجوك نائبا لمحمد معيط الذي شغل منصب وزير المالية منذ 2018، ولعب دورا مهما في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي فضلا عن الجهود التي بذلتها القاهرة لإدارة الأزمة الاقتصادية التي شملت ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي.