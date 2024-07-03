نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 50 ألف.. مهرجان العلمين يوفر عدد من فرص العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعكف مهرجان العلمين على مواصلة الدعم للسياحة والعمالة المصرية، التي سوف تقوم بالمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان والتي من المقرر انطلاقها في يوم 11 من شهر يوليو الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس.

توفير فرص عمالة في المهرجان

وكشفت إدارة المهرجان عن توفير عدد من فرص العمل، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أن المهرجان يوفر فرص عمل وصلت إلى 50 ألفًا، حيث قال: "أكثر من 50 شركة مصرية، وأكثر من 50 ألف عامل مصري يشارك في تقديم النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة 2024، كل الفئات تتشارك عشان تطلع المهرجان بشكله القادم من أول الأفكار، التخطيط والرسم، حتى الوصول لعمليات البناء ووضع اللمسات الأخيرة بشكل احترافي".

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".