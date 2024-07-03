نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شولتس: ألمانيا لن تدعم اتفاق سلام يتضمن استسلام أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال جلسة استجواب للحكومة في البرلمان، إن "ألمانيا لن تدعم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا ينص على استسلام كييف".

وأضاف شولتس ردا على أسئلة النواب: "نحن في ألمانيا لا يمكننا أبدا أن ندعم هدنة تهدف إلى استسلام أوكرانيا".

وأشار إلى أن "بلاده التي تدعم أوكرانيا لن تجعل برلين طرفا في الحرب".

واتهم ناشطون ألمان شولتس في وقت سابق، بأنه "منفصم عن الواقع"، وسألوه عما إذا كان يريد السلام بالفعل، كما اتهموه بتأجيج الصراع في أوكرانيا.

هذا وناشد فلاديمير زيلينسكي اليوم، المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب لطرح خطته لإنهاء الصراع الأوكراني، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ".