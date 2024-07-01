فن ومشاهير

من الكواليس.. منى عبدالوهاب تستعد لتقديم المؤتمر الصحفي للدورة الثانية من مهرجان العلمين

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

ظهرت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين في دورته الثانية، والمقرر ان تقوم بتقديمه وانطلاقه بعد قليل، في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الموتمر عن الفعاليات التي ستشهدها الدورة الثانية من المهرجان، والتي تتضمن كثير من المفاجآت والفعاليات المتنوعة ما بين الرياضية والفنية والثقافية والتي سيشارك بها عدد من النجوم.

 

يذكر أن مهرجان العلمين، في دورته الثانية قد قرر تخصيص 60 في المئة من أرباح المهرجان لصالح أشقائنا في فلسطين.


أبرز حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى


وشهد مهرجان العلمين في دورته الأولى إقامة العديد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم محمد منير، إليسا، تامر حسني، أحمد سعد، تامر عاشور، حكيم وكوكبة من النجوم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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