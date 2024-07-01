الخارجية الأمريكية: نواصل العمل مع مصر وقطر لسد الفجوة بين حماس وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، مواصلة العمل مع مصر وقطر لسد الفجوة بين حماس وإسرائيل بشأن مقترح وقف إطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وقت المساومات انتهى وحان وقت إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.

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