نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يويفا" يفتح تحقيقا ضد لاعب منتخب تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق ضد لاعب منتخب تركيا ميريح ديميرال على خلفية قيام اللاعب برفع شارة "الذئاب الرمادية".



وذكر "يويفا" في بيان أنه فتح تحقيقا بموجب البند الرابع من المادة 31 للائحة التأديبية للإتحاد بسبب التصرفات غير اللائقة للاعب منتخب تركيا خلال مباراة فريقه أمام منتخب النمسا في إطار مباريات دور ال16 بكأس أمم أوروبا أمس وأنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات بشأن الأمر خلال الأيام المقبلة.



وذكر اللاعب في تصريحاته عقب المباراة أنه شاهد هذه الحركة في مدرجات الجماهير، وأضاف قائلا: "جميعنا أتراك وأنا إفتخر بكوني تركيا وأعبر عن هذا كل مرة، لهذا فعلت هذا إحتفالا بالهدف، الأمر طبيعي والجماهير التركية فخورة بنا، إن شاء الله سنواصل هذا الأداء، الحركة لا تحمل أي معنى، أريد فقط أن أوضح مدى إفتخاري وسعادتي".



من جانبها تناولت صحيفة "بيلد" الألمانية تلك الواقعة في خبرها بعنوان "تحية الكرد الفاشية" وأفادت الصحيفة أن الحركة التي أقدم عليها لاعب تركيا هي "إحتفالية اليمين المتطرف".