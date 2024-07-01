جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 24 جنديا بينهم 13 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف جيش الاحتلال، أن عدد الجنود الجرحى ارتفاع إلى 3977 منذ 7 أكتوبر، بينهم 2018 أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة. وتابع أن 31 جنديا بحالة خطيرة لا يزالون يتلقون العلاج و204 بحالة متوسطة و15 بحالة طفيفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال: إصابة 24 جنديا بينهم 13 في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.