أخبار اليمن : الأمين العام يطمئن على صحة حسين حازب

الأمين العام يطمئن على صحة حسين حازبزار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضو اللجنة العامة حسين حازب، للاطمئنان على صحته في مستشفى اليمن السعيد.

ونقل الأمين العام للوزير حازب تحيات الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وتمنياته له بالشفاء العاجل.

من جانبه عبر الوزير حازب عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر والأمين العام على الاهتمام بحالته الصحية، شاكراً كل من زاره واطمأن على صحته.

رافق الأمين العام في الزيارة مدير عام مديرية مكيراس الشيخ ياسر جحلان.