استقرار أسعار الذهب عالمياً

استقرار أسعار الذهب عالمياًاستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأوقية، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة مسجلة 2338.70 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 996.70 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 في المائة على 1016.34 دولار للأوقية.