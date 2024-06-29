نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد قوات الدفاع الجوي: مستمرون فى التطوير والتحديث لنحفظ لِلأُمة هيبتها ولِسماء مِصر قُدسيتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء اركان حرب ياسر الطودي قائد قولت الدفاع الجوي خلال مؤتمرا صحفيا بمناسبة عيد قولت الدفاع الجوي: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ 54 لعيد الدفاع الجوى إعلانًا بالوفاء والإجلال للشُهداء والرواد الأوائل أبطال قوات الدفاع الجوى الذين ضحوا بالغالى والنفيس حتى تعلوا راية الوطن خفاقة ففي مثل هذا اليوم وبإكتمال بناء حائط الصواريخ تمكنت تجميعات الدفاع الجوى من إسقاط عدد (2) طائرة فانتوم لأول مرة، عدد (2) طائرة سكاى هوك وأسر ثلاث طيارين وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل إلى عدد (12) طائرة بنهاية الأسبوع".

وتابع اللواء ياسر الطودي،" ففي مثل هذا اليوم وبإكتمال بناء حائط الصواريخ تمكنت تجميعات الدفاع الجوى من إسقاط عدد (2) طائرة فانتوم لأول مرة، عدد (2) طائرة سكاى هوك وأسر ثلاث طيارين وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل إلى عدد (12) طائرة بنهاية الأسبوع وهو ما أطلق عليه إسبوع تساقط الفانتوم.



واتخذت قوات الدفاع الجوى يوم الثلاثين من يونيو عام 1970 عيدًا لها حيث يعتبر ذلك اليوم هو البداية الحقيقية لإسترداد الكرامة ومنع طائرات العدو من الإقتراب من سماء الجبهة المصرية لِتُسطر قوات الدفاع الجوى أروع الصفحات وتضع اللبنه الأولى فى صرح الإنتصار العظيم للجيش المصرى خِلال حرب أكتوبر 1973م ".

وأكمل قائد قوات الدفاع الجوي قائلا،" أتوجه بتحية تقدير وإعتزاز لرجال الدفاع الجوى المُرابضين فى كافة ربوع الوطن مُتحملين مسئولية الدفاع بإخلاص وإقتدار عن سماء الوطن وحماية قُدسيته لا فرق عِندهُم بين سلم وحرب أبنائى من قوات الدفاع الجوى كونوا على قدر المسئولية وعِند حُسن ظن شعبكُم الآبى مستفيدين من دروس الماضى ومُسلحين بخبرات الحاضر ونصب أعيُنكُم مخاطر المُستقبل التى تتطلب التحديث والتطوير لبناء مُستقبل مُشرق لوطننا الحبيب كما أتقدم بتحيه شُكر ورسالة إطمئنان: لشعب مِصر الوفى أن أبنائكُم من مُقاتلى قوات الدفاع الجوى يُعاهدون الله أنهُم سَيظَلون الحِصن المنيع ضد من تَسول له نَفسهُ الإقتراب من سماء مصر "

وأضاف قائد قوات الدفاع الجوي،" وإننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المُسلحة أن رجال قوات الدفاع الجوى يُعاهدون الله أن يَظلوا مُرابضين فى مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار لتطوير وتحديث أسلحتهُم لزيادة قُدراتِها القتالية لمُجابهة ما يُستجد من تهديدات وتحديات للذود عن سماء الوطن.

ويُشَرفُنى ويُشرف قوات الدفاع الجوى بأن أتوجه بتحية إجلال وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجُمهورية القائد الأعلى للقوات المُسلحة مُجددين العهد لسيادتِه أن نظل دومًا جنودًا أوفياء حافظين العهد مستمرين فى التطوير والتحديث لنحفظ لِلأُمة هيبتها ولِسماء مِصر قُدسيتها حفظ الله مِصر وحفظ جيشها ووقاها وشعبها شر الفِتن وجعلها واحة للأمن والأمان ولتستمر فى مسيرة التقدُم والرُقى والإزدهار".