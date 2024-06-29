مصدر أمنى: الإخوان الإرهابية تستخدم فيديوهات قديمة لوقفات تضامنية مع غزة فى ترويج الأكاذيب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 07:33 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله وجود تجمعات لعدد من المواطنين والإدعاء بكونهم مؤيدين لدعواتهم التحريضية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى نظمها أحد الأحزاب السياسية، عقب حصوله على التصاريح اللازمة، وقيام أحد العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج بفبركة مقطع صوتى غير حقيقى وإضافته لمقطع الفيديو فى محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق.. وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات.