نجوى كرم sold out في أول حفل لها في رومانيا

القاهرة - محمد ابراهيم - نجاحات متعددة تحققها شمس الأغنية العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم في جولتها العربية العالمية ‏‏NajwaStalgia، حيث أعلنت الشركة المنظمة للحفل في رومانيا "مومنتس ايفانتس" sold out للحفل قبل يوم واحد من الحفل الذي سيقام في قاعة مسرح Sala Palatului Buchares في بوخارست مساء اليوم، 29 يونيو/حزيران الجاري، وتشاركها فيها المغنية الرومانية "أنتونيا".



وسيشهد الحفل الأول لها في رومانيا تواجد جماهيري كبير من الجاليات العربية والرومانية وتفاعلًا كبيرًا مع أغنياتها التي تقدمها على المسرح بأسلوب مختلف ومتنوع برفقة فرقتها الموسيقية.



آخر أعمال نجوى كرم



وكانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية نجوى كرم، هو ألبوم «كاريزما»، والتي قدمت خلاله 7 أغاني، حرصت خلالهم نجوى كرم على إضفاء الألوان الشبابية الجديدة لمواكبة الجيل الحالي، ومنهم: أغنية زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريما، اغنية مغرومة بحالي من كلمات إميل فهد وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي، أغنية زعلك صعب» من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة، وأغنية بحبك حب من كلمات وألحان ايفان نصوح ومن توزيع فادي جيجي، وأخيرًا أغنية وأني اشتقتلو من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.



كلمات أغنية مغرومة بحالي



مغرومة بحالي لأ مش كرمالي

حتى ابقى حليانة بعينك برسم جمالي

مغرومة بحالي لأ مش كرمالي

حتى ابقى حليانة بعينك برسم جمالي

أنا، أنا مغرومة بحالي لأ مش كرمالي

حتى ابقى حليانة بعينك برسم جمالي

حتى إرضي عيونك

بتجمّل وبنقّي عطري الفتّان

بسأل المراية بالأوّل

باخذ رأيها بالألوان

حتى إرضي عيونك

بتجمّل وبنقّي عطري الفتّان

بسأل المراية بالأوّل

باخذ رأيها بالألوان

ولأنّه ذوقك مش

عادي على ذوقك بختار

قصّة شعري ولون ثيابي شالي والزنّار

(بنقّي الأحلى (هي يي) بنقّي الأغلى (هي يي

بنقّي الأحلى بنقّي

الأغلى وكلّه بيرخص للغالي

مغرومة بحالي لأ مش كرمالي

حتى ابقى حليانة بعينك برسم جمالي

أنا بدّي طيّر لك عقلك

تشهق لمّا طلّ عليك

غيري مين اللي بيلبق

لك روح اسأل اللي حواليك

أنا بدّي طيّر لك

عقلك تشهق لمّا طلّ عليك

غيري مين اللي بيلبق

لك روح اسأل اللي حواليك

بدي من نظراتي تولع ويجنّوا عينيك

إنت وحدّي ما تتطلّع لا هيك ولا هيك

(بدي تقول لي

(هي يي) أوعى تفلّي (هي يي

بدي تقول لي أوعى

تفلّي واسهر حدّك ليالي

مغرومة بحالي (أنا، أنا) لأ مش كرمالي

حتى إبقى حليانة بعينك

برسم جمالي

مغرومة بحالي