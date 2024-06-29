القوات المسلحة تنشر فيلم «لهيب السماء» احتفالا بعيد قوات الدفاع الجوي

جدة - نرمين السيد - قوات الدفاع الجوي

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة اليوم السبت فيلم الدفاع الجوي " لهيب السماء".







جاء ذلك احتفالا بعيد قوات الدفاع الجوي الرابع والخمسين والذى يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970م.

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