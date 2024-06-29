نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: بايدن عاجز أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عاجز أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وأضاف ترامب فى كلمته بعد ساعات من مناظرة جمعته مع بايدن، هل ستصمد الولايات المتحدة 4 سنوات أخرى مع جو بايدن.

وتابع: "كان لدينا نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير بلدنا".

واتهم ترامب بايدن باستخدام العدالة سلاحًا من أجل البقاء في السلطة.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق ترامب، التصويت على بايدن بالكارثة والدمار والفوضى.