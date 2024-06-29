نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: هل الولايات المتحدة ستصمد 4 سنوات أخرى مع جو بايدن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسأل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصمد 4 سنوات أخرى مع جو بايدن.

وأضاف ترامب فى كلمته بعد ساعات من مناظرة جمعته مع بايدن، "كان لدينا نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير بلدنا".

وتابع ترامب:" بايدن يستخدم العدالة سلاحًا من أجل البقاء في السلطة."

ووصف الرئيس الأمريكي السابق ترامب، التصويت على بايدن بالكارثة والدمار والفوضى.