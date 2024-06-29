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ترامب: هل الولايات المتحدة ستصمد 4 سنوات أخرى مع جو بايدن؟

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أحمد جودة - القاهرة - تسأل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصمد 4 سنوات أخرى مع جو بايدن.

وأضاف ترامب فى كلمته بعد ساعات من مناظرة جمعته مع بايدن، "كان لدينا نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير بلدنا".

وتابع ترامب:" بايدن يستخدم العدالة سلاحًا من أجل البقاء في السلطة."

ووصف الرئيس الأمريكي السابق ترامب، التصويت على بايدن بالكارثة والدمار والفوضى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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