6 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 3162 وظيفة في 45 شركة (الشروط والتقديم)

جدة - نرمين السيد - أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها الوزارة، عن فرص عمل جديدة في المحافظات، وذلك تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.





وجدد الوزير شحاتة دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف - والذي يبلغ 6 آلاف جنيه -.

وقال بيان صحفي أن "الوزارة"، تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 3162 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة"، من اليوم وحتى نهاية يوليو المقبل، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".