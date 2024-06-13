انت الأن تتابع خبر انتهى زمن الكوافير: تألقي بشعر كالحرير بأقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الخشن والمجعد من أصعب أنواع الشعر ومن يمتلكه فقد يعاني الكثير في تصفيفه وبعض الفتيات والسيدات تهمل في تمشيطه أو الاعتناء به، فقد يذهب البعض منهم إلي صالونات التجميل لكي يغير من هيئة شعره فالكيراتين المصنع من المواد الكيميائية الضارة وقد يتسبب في تساقطه بشكل مبالغ فيه، ويفقده ملمسه الناعم الطبيعي، وقد يتسبب زيادة جفاف الشعر.طريقة عمل أقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد

ففي الفترة السابقة ازدادت معدلات البحث الإلكتروني السريع من قبل الفتيات والسيدات التي تعاني من الشعر الخشن عن طريقة عمل الكيراتين الطبيعي الخالي من أي مواد كيماوية فهو واحد من أفضل الحلول المعالجة للشعر الخشن. حيث يحتوي الكيراتين الطبيعي على مكونات مرطبة للشعر وتعمل على زيادة نعومته فالشعر الناعم هو حلم الكثير من الفتيات وتحديداً أصحاب الشعر المجعد والخشن، ومن خلال جريدة مانشيت سوف نقدم لكم أروع الوصفات الطبيعية لمعالجة الشعر الخشن والمجعد.

حضري كيراتين البيض والعسل

سوف نذكر لكم مكونات متوسطة يمكنكم مضاعفتها أو إنقاصها حسب طول شعركم ويجب أيضا

المكونات اللازمة:-

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل الأبيض.

حبة واحدة ناضجة من الموز.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

طريقة التحضير والاستخدام