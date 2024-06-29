رسمياً : السعودية تفاجئ اليمنيين وتكشف عن موعد التوقيع على اتفاق السلام في اليمن وصرف المرتبات

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت صحيفة عكاظ الصحيفة الرسمية والأولى في المملكة أن الأنظار تتجه نحو العاصمة العمانية مسقط الأحد القادم لإتمام خارطة الطريق وتوقيع اتفاق سلام دائم وشامل في اليمن برعاية أممية.

وأضافت في مقال افتتاحية الصحيفة اليوم الخميس: "لم يأت إعلان الطرفين التنسيق لفتح الطريق الرئيسي بين مدينة تعز والحوبان، وكذلك طريق مأرب البيضاء، من فراغ بل جاء نتيجة جهود جبارة سهرت عليها الدبلوماسية السعودية والعمانية بهدف تنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة".