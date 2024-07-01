السعودية تصدم المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - توقع المركز الوطني للأرصادحالة الطقس غدا في السعودية أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير غدًا، كما من المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية واستمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.

فأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.فيمكن القيام بالتعرف على

درجات الحرارة في معظم المناطق السعودية

من خلال النقاط التالية:

مكة: درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 33 درجة مئوية.

المدينة المنورة: درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 32 درجة مئوية.

الرياض: درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، درجة الحرارة الصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الرطوبة في المناطق السعودية

من خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على درجة الرطوبة في المناطق السعودية، وهي كالتالي:

مكة: درجة الرطوبة 35 درجة مئوية.

المدينة المنورة: درجة الرطوبة 20 درجة مئوية.

الرياض: درجة الرطوبة 20 درجة مئوية.

جدة: درجة الرطوبة 20 درجة مئوية.

الدمام: درجة الرطوبة 70 درجة مئوية.

أبها: درجة الرطوبة 85 درجة مئوية.

تبوك: درجة الرطوبة 35 درجة مئوية.

بريدة: درجة الرطوبة 20 درجة مئوية.