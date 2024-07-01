التحالف الوطني يُنظم احتفالية لتكريم متحدي الإعاقة بالبحيرة «صور»

وتهدف هذه الاحتفالية إلى تكريم إنجازات متحدي الإعاقة في مختلف المجالات، وتقدير مساهماتهم في المجتمع، وتعزيز دمجهم في الحياة العامة.

وشملت أنشطة الاحتفالية: تكريم المتميزين من ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والعلمي والعالمي، وتوزيع شهادات تقدير على المكرمين، وتوزيع كراتين مواد غذائية ووجبات غذائية جاهزة على أسر ذوي الإعاقة.

كما شهدت الاحتفالية، تنظيم يومًا ترفيهيًا شاملًا للأطفال ذوي الإعاقة، تضمن: الرسم على الوجوه، مسرح عرائس، وكرنفال للأطفال، اللعب مع العرائس الكرتونية.

واستفاد من هذه الاحتفالية ما يقرب من 2000 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم، وتم توزيع 200 كرتونة مواد غذائية ووجبات غذائية جاهزة، كما ساهمت الاحتفالية في نشر الوعي بقضايا الإعاقة، وتعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.