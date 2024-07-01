المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فالديس دومبروفسكسيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر للمشاركه في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.





وكان في استقبالهم أحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لهم هدية تذكارية مقدمة من المتحف.

ثم اصطحبهم باسم رؤوف أمين المتحف في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن إعجابه الشديد بالمتحف خيث إنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، مشيدًا بأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات الملكية.

يشار الى ان المتحف القومى للحضارة المصرية يعد منبرا ثقافيا وحضاريا حيث ينظم العديد من الندوات التى تهتم بالحضارة المصرية القديمة والتراث المصرى ولهذا يكون قبلة لكافة زوار مصر من المسؤولين والقيادات بدول العالم المختلفة وذلك للتعرف على الحضارة المصرية وما يضمة المتحف من مقتنيات اثرية.

كما تستعد وزارة السياحة والاثار للافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير ويتم حاليا الانتهاء من كافة الانشاءات والتحضيرات بالقاعات المختلفة للمتحف تمهيدا للافتتاح الوشيك، وتستهدف استراتجية الوزارة للوصول الى 30 مليون بحلول عام 2028 وان يتم تحقيق زيادة سنوية مابين 25 الى 30% سنويا الامر الذى يتطلب معة زيادة بأعداد الغرف الفندقية حيث يوجد فى مصر نحو 215 الف غرف فندقية ومن المتوقع ان تزيد بنهاية 2024 الى 250 الف غرفة.