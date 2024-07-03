عاجل.. قرار جمهوري بتعيين الفريق أحمد خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.





صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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