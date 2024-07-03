الوطنية للتدريب تهنئ مدبولي وحكومته الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - الأكاديمية الوطنية للتدريب

تتقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب بخالص التهاني لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والوزراء والمحافظين، بعد أداء اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية التوفيق لهم جميعا في المرحلة المقبلة في سبيل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.





وأدت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم حلف اليمين الدستورية 2024، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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