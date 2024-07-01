غارات إسرائيلية جوية على بلدة عيتا الشعب بلبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 06:35 مساءً - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية على بلدة عيتا الشعب وكفر كلا بالجنوب اللبناني، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

يذكر، أنه حدث تضرر في منزل داخل مستوطنة "المطلة" شمال إسرائيل، إثر استهدافها بقذيفة، أطلقت من الجانب اللبناني.

ولا تزال أزمة إسرائيل داخلياً وخارجياً في تدهور خطير ، بسبب ما تتعرض له من انتقاد دولي من محكمة العدل الدولية و داخلياً من المظاهرات المتزايدة، المطالبة ،ليس برحيله فقط، ولكن باسترداد الأسرى أيضاً.