العالم اليوم - مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير تنخفض بأميركا في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 07:21 مساءً - انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات الخام تراجعت 12.2 مليون برميل إلى 448.5 مليون مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض بنحو 680 ألفا.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 345 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 260 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.

وصعدت معدلات تشغيل المصافي 1.3 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 2.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 231.7 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 1.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.5 مليون برميل إلى 119.7 مليون مقابل توقعات بهبوط قدره 1.2 مليون.