العالم اليوم - ارتفاع معظم أسواق الخليج بدعم زيادة آمال خفض الفائدة بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 07:21 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأربعاء، إذ عززت تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول التوقعات بأن المركزي يقترب من خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يسجل تغيرا يذكر في مايو، في حين انخفض معدل زيادات الأسعار لمدة 12 شهرا إلى 2.6 بالمئة، وهو لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة ولكنه في طريقه إلى الانخفاض بعد الارتفاع في الأشهر القليلة الأولى من العام.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 0.4 بالمئة، مع صعود سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.7 بالمئة وارتفاع سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة، بدفعة من صعود سهم أدنوك للحفر 0.5 بالمئة بعد فوز الشركة بعقد قيمته 733 مليون دولار لشراء ثلاث منصات حفر.

وصعد المؤشر القطري 0.5 بالمئة، بقيادة سهم بنك قطر الوطني الذي ارتفع 0.6 بالمئة وسهم شركة صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات الذي زاد 0.9 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بعد أن عززت بيانات الصناعة الأميركية الآمال في زيادة الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 بالمئة، منخفضا للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل خسارة سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.6 بالمئة، مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.1 بالمئة.

وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى أمس الثلاثاء إن المجموعة ستستثمر 21 مليار دولار في تطوير مشروع ساوث ميد السياحي الذي يضم فيلات فاخرة ومرسى يخوت وقوارب سياحية على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر.