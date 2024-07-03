العالم اليوم - البيت الأبيض يعلق على تقرير "انسحاب بايدن من سباق الرئاسة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 07:21 مساءً - نفى البيت الأبيض صحة تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن احتمال انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق انتخابات الرئاسة.

وبعد نشر التقرير، الأربعاء، كتب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على منصة "إكس": "هذا الادعاء كاذب تماما".

وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت أن بايدن أبلغ أحد حلفائه أنه يعلم أنه قد ينسحب من سباق الرئاسة إذا لم يتمكن من إقناع الجمهور في الأيام المقبلة أنه مستعد لتولي المنصب.

والتقرير الذي نشر الأربعاء، يأتي بعد أيام من أداء بايدن في مناظرة أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصف بـ"الكارثي".

ونقلت الصحيفة عن هذا الحليف قوله إن بايدن "يعلم أنه إذا كان لديه حدثان آخران من هذا القبيل (مناظرتان)، فنحن في مكان مختلف"، في تلميح للتنحي على ما يبدو.

ولم يذكر التقرير اسم الحليف.