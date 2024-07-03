أخبار اليمن : أبو حمزة: أسرى إسرائيليون حاولوا الانتحار

أبو حمزة: أسرى إسرائيليون حاولوا الانتحاركشف الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، أن عدداً من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أقدموا على محاولة الانتحار الفعلي نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، وفق قوله.

وأضاف أبو حمزة أن وحدات التأمين في سرايا القدس قامت بحرمان الأسرى من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبيل جريمة النصيرات.

وأوضح أن قرار سرايا القدس بمعاملة أسرى العدو بالمعاملة نفسها التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية سيبقى ساريا ما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها "الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا".