نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يعين الفريق أحمد فتحي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة الجديدة 2024.. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة، رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

الرئيس السيسي يعين الفريق أحمد فتحي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

الحكومة الجديدة 2024

منذ أكثر من 71 عامًا، غادرت القوات البريطانية مصر، تحقيقًا لأهداف ثورة 23 يوليو 1952. كان جمال عبد الناصر، الزعيم الراحل، هو المهندس الرئيسي للثورة، حيث صاغ أفكارها، ووضع إطارها، ونفذ خططها بهدف القضاء على الاستعمار، وإلغاء الملكية، وإعلان الجمهورية. تم توقيع اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر 1954، والتي نتج عنها رحيل القوات البريطانية في 18 يونيو 1956، بالتوازي مع تأسيس جيش وطني يتمتع فيه رئيس أركان حرب القوات المسلحة بصلاحيات واسعة.

منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة

تحت قيادة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تندرج القوات البرية، والبحرية، والجوية، ويعاون رئيس الأركان عدة هيئات منها هيئة العمليات والخطط، والتعليم العسكري، وهيئة الاستخبارات العسكرية، وهيئة القضاء العسكري، والإمداد والتموين، وكافة أفرع القوات المسلحة. يتحمل رئيس الأركان مسئولية الدفاع عن البلاد، وإدارة عمليات الجيش داخل وخارج مصر، مع التركيز على الجانب الفني العسكري، ويكون تابعا تنظيميا لوزير الدفاع.

على مر السنين، شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من الشخصيات البارزة. في الفترة الأخيرة، كان الفريق أسامة عسكر في المنصب من 27 أكتوبر 2021 حتى يونيو 2024، وقبله الفريق محمد فريد حجازي من 28 أكتوبر 2017 إلى 27 أكتوبر 2021، والفريق محمود حجازي من 27 مارس 2014 إلى 28 أكتوبر 2017.

كذلك، تولى الفريق صدقي صبحي المنصب من 12 أغسطس 2012 إلى 27 مارس 2014، والفريق سامي عنان من 30 أكتوبر 2005 إلى 12 أغسطس 2012، والفريق حمدي وهيبة من 31 أكتوبر 2001 إلى 29 أكتوبر 2005، والفريق مجدي حتاتة من 31 أكتوبر 1995 إلى 31 أكتوبر 2001.

كما تولى المنصب الفريق صلاح حلبى من 20 مايو 1991 إلى 30 أكتوبر 1995، والفريق صفي الدين أبو شناف من 13 أكتوبر 1987 إلى 20 مايو 1991، والفريق إبراهيم العرابي من 16 يوليو 1983 إلى 13 أكتوبر 1987، والفريق عبد ربه حافظ من 4 مارس 1981 إلى 16 يوليو 1983، والفريق محمد عبد الحليم أبو غزالة من 17 مايو 1980 إلى 3 مارس 1981، والفريق أحمد بدوي من 5 أكتوبر 1978 إلى 14 مايو 1980، والفريق محمد علي فهمي من 28 ديسمبر 1974 إلى 4 أكتوبر 1978.

أيضًا، شغل هذا المنصب الفريق محمد عبد الغني الجمسي من 12 ديسمبر 1973 إلى 26 ديسمبر 1974، والفريق سعد الشاذلي من 14 مايو 1971 إلى 12 ديسمبر 1973، واللواء محمد أحمد صادق من 11 سبتمبر 1970 إلى 11 مايو 1971، والفريق أحمد إسماعيل علي من 10 مارس 1969 إلى 11 سبتمبر 1969، والفريق عبد المنعم رياض من 11 يونيو 1967 إلى 9 مارس 1969، والفريق محمد فوزي من 24 مارس 1964 إلى 10 يونيو 1967، والفريق علي علي عامر من 9 مايو 1959 إلى 24 مارس 1964، واللواء محمد إبراهيم من 9 سبتمبر 1952 إلى 8 مايو 1959.