أول ظهور إعلامي.. ريهام عبدالغفور تتحدث عن فقدان والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة ريهام عبدالغفور ضيفة علي برنامج بالمايك والقلم، من تقديم عبدالعزيز أحمد، على يوتيوب، ويعد هذا أول ظهور إعلامي لها بعد أشهر من وفاة والدها أشرف عبدالغفور في ديسمبر الماضي.

برومو حلقة ريهام عبدالغفور في برنامج بالمايك والقلم

وشارك عبد العزيز أحمد، خلال الساعات الماضية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، برومو حلقة ريهام عبدالغفور، وهي ضيفة أولى حلقات برنامج «بالمايك والقلم».

أول ظهور إعلامي لـ ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

وظهرت ريهام في البرومو الترويجي لحلقتها ببرنامج بالمايك والقلم، هي في حالة من البكاء الشديد على رحيل والدها، مرتدية إطلالة باللون الأسود، دون أي مساحيق تجميل.

ريهام عبدالغفور تتحدث عن فقدان والدها

وقالت ريهام خلال البرومو الترويجي للقاء: ضيعت من حياتي 4 سنين بعمل حاجة مابحبهاش، وماكنتش عايزة أمثل، وعن والدها الراحل، اتكسرت بمعنى الكلمة بعد وفاة والدي، حيث فقدت أكثر إنسان يحبني في الدنيا، وأكثر إنسان كان يمثل لي الأمان وصديقي المقرب وأعز إنسان لدي.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور

ومن ناحية أخرى، ارتبطت ريهام عبدالغفور بمسلسل إجازة وضع، ويشاركها في بطولته محمد شاهين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وايضا انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل كتالوج، الذي يجمعها بـ محمد فراج، ومن المقرر عرضه في سبتمبر المقبل، على منصة نتلفيكس العالمية.

أخر أعمال ريهام عبد الغفور

وكان أخر أعمال ريهام عبد الغفور هو فيلم ليلة العيد، والذي تدور أحداثه في إطار درامي، ويتناول العمل قضايا المرأة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: يسرا، سميحة أيوب، يسرا اللوزي، ريهام عبد الغفور، هنادي مهنا، نجلاء بدر، عبير صبري، وغيرهم، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، وايضا شاركت في مسلسل «الأصلي»، والذى عرض على سى بى سى ومنصة واتش ات وشاركها البطولة منال سلامة وأحمد بدير وأحمد الشامى تأليف أمين جمال إخراج أحمد حسن وتدور أحداث المسلسل حول «فاطمة الأصلي» التى تسعى للحفاظ على تركة والدها من الضياع.