الشحات وطاهر فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش فى دوري نايل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 06:36 مساءً - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم.‏

ولعب الفريقان 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 26 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 25 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 64 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، موسمي 2006-2007، 2014-2015، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- 0 خمس مرات، و3-1 ثلاث مرات.