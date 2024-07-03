نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. أسماء جلال ضيفة معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإعلامية منى الشاذلي، عن ضيف حلقة يوم الخميس المقبل ببرنامج معكم، والمذاع عبر قناة أون، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وهي الفنانة أسماء جلال.

أسماء جلال ضيفة معكم منى الشاذلي الخميس المقبل

وطرحت الشاذلي برومو حلقة أسماء جلال عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وتبين خلال الحلقة ان اسماء ستتحدث عن العديد من الموضوعات المختلفة خلال الحلقة.

أحدث أعمال أسماء جلال

سبق، تعاقدت الفنانة أسماء جلال على المشاركة في فيلم "فيها إيه يعني"، بطولة الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل، والعمل من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني، وايضا تعكف علي تصوير الجزء الثاني من المسلسل والمقرر عرضه رمضان 2025، دارت أحداث مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حصل مسلسل أشغال شقة علي جائزة أفضل مسلسل كوميدي

أعمال أسماء جلال الفترة الحالية

ومن ناحية اخري، حققت أسماء جلال نجاح كبير في أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، أبرزهم فيلم ولاد رزق 3 الذي يضم كلا من الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، وآخرين، والعمل من إخراج طارق العريان، وايضا فيلم اللعب مع العيال، الذي يعرض في دور عرض السينمات في الوقت الحالي، بطولة محمد إمام، ويزو، باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وايضا مسرحية “ميمو” للنجم أحمد حلمي، تنتمي لتصنيف الكوميديا الاجتماعية، وهي المسرحية التي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين والنجم كريم عبد العزيز.

آخر أعمال أسماء جلال

وكان آخر أعمال أسماء جلال مشاركتها في مسلسل «ورق التوت» الذي عرض على شاشة CBC مؤخرا، بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، يوسف الأسدي، سلوى عثمان، معتز هشام،ومسلسل أشغال شقة عرض فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي، ومن بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم.